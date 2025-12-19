Sunday, December 21, 2025
Sports

High school sports roundup for Dec. 17-18, 2025

By
Steve Willits

Boys Basketball

Wednesday, Dec. 17

Meadowdale defeated Shorewood 58-50

Meadowdale sophomore Hasaan Motley knocks down the second of his two first- half 3 pointers, contributing to his team-high 12 points during the Mavericks’ game vs. Shorewood Wednesday, Dec. 17. (Photos by Scott Williams)
Junior guard Marley Miller (23) scores in the paint.
Noah Million (1) looks to drive past Stormrays guard Thomas Moles (5).
Senior forward Orion Ezeonwuka with a rebound and putback on the block for Meadowdale.
Mavericks senior Khalil Botley (10) drains a three while Shorewood coach Joey Petschl (left) looks on.
Mavs guard Nolan Lee (11) fights to get off a shot on the baseline.

Scoring by quarter: Total
Shorewood 12-15-11-12 50
Meadowdale 18- 9-17-14 58

Meadowdale individual scorers:
Hassan Motley 12, Orion Ezeonwuka 11, Khalil Botley 10, Noah Millon 9, Nolan Lee 7, Marley Miller 7, Parker Elliott 2

Shorewood individual scorers:
Tyler Marlow 20, Jayden Marlow 9, Nathan Abraha 7, Thomas Moles 6, Yuto Allison 4, Kevin Cambronero 4

Records (league and overall): Meadowdale 1-0, 5-1; Shorewood 1-1, 5-2
Meadowdale next game: at Mountlake Terrace; Friday, Dec. 19; 8 p.m.

Edmonds-Woodway defeated Archbishop Murphy 74-47

Edmonds-Woodway top individual scorers:
DJ Karl 20, Grant Williams 17, Dre Simonsen 12, Julian Gray 10

Archbishop Murphy top individual scorers:
Vlad Bondarchuk 13, Logan Fryberg 12

Records (league and overall): Edmonds-Woodway 2-0, 5-0; Archbishop Murphy 0-2, 1-2
Edmonds-Woodway next game: vs Stanwood; Friday, Dec. 19; 7:15 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Shorecrest defeated Lynnwood 67-44

Lynnwood High School senior Hosny El-Aarag (20) finishes at the rim against Shorecrest on Wednesday, Dec. 17, at Lynnwood High School. (Photos by Andrew Robinson)
Lynnwood senior Abdulkadir Kinteh (22) penetrates the Shorecrest defense.
Lynnwood senior Mieron Desbele (5) puts up a floater over Shorecrest’s Tyson Trang (12).
Royals senior Wat Makuei (14) goes baseline against Scots Benjamin Gunderson (42).
Lynnwood coach Anxhelos Pere directs his team as they shoot free throws.
A Royals fan holds up a “Restore the Roar” sign from the stands.
Royals junior Cole Betancourt (15) shoots over two Scots defenders.
Lynnwood senior Jaikin Choy (11) drives into a backpedaling Shorecrest defender, leading to a warning against Lynnwood coach Anxhelos Pere after he questioned the no-call.
Lynnwood senior Espoir Niyonkuru (30) contests a shot by Shorecrest’s Tyson Trang (12).
Lynnwood senior Simon Cambronero (4) passes to junior Cole Betancourt (15).

No details reported

Records (league and overall): Shorecrest 2-0, 4-2; Lynnwood 0-3, 1-5
Lynnwood next game: vs Archbishop Murphy; Friday, Dec. 19; 7:15 p.m.

Boys Wrestling

Wednesday, Dec. 17

Edmonds-Woodway defeated Jackson 69-12

Edmonds-Woodway boys wrestling freshman Caden Britton (106 lb. class) competes during the Warriors-Sedro-Wooley Cubs Winter Duals championship match Thursday at the Edmonds-Woodway High School gym. (Photos by Michael Bury)
Warriors sophomore Isaiah Meyer wrestles in the 113 lb. class.
Warriors senior Aidan Duong in the 132 lb. class.
E-W senior Owen Smith competes at 150 lbs.
Warriors senior Dylan Rice at 157 lbs.
Edmonds-Woodway sophomore Augie Hurtado at 165 lbs.
Warriors junior Nathan Schlack competes at 175 lbs.
Warriors senior Alex White at 215 lbs.

106- Caden Nakajia (J) won by forfeit; 113- Isaiah Meyer (EW) won by forfeit; 120- Alex Krumov (EW) won by forfeit; 126- Jude Haines (EW) technical fall over Talon Pyle (J) 18-2; 132- Aidan Duong (EW) pinned Ronin Johnson (J) 1:24; 138- Aziret Bakytov (EW) pinned Casey Peterson (J) 4:32; 144- Owen Smith (EW) technical fall over Wyatt Larson (J) 18-1; 150- Roland Rapelje (EW) pinned Isaiah Van Diest (J) 5:21; 157- Dylan Rice (EW) pinned Weston Moore (J) 1:08; 165- Silas Meyer (EW) pinned Connor Carrillo (J) 3:28; 175- Augie Hurtado (EW) pinned Haydara Kuba (J) 1:59; Michael Reihing (J) pinned Eli Hershey (EW) 1:57; 215- Alex White (EW) pinned Demmanal Abuga (J) 1:19; 285- Edson Belizaire (EW) technical fall over Timothy Dorokhov (J) 15-0

Thursday, Dec. 18

Shorecrest defeated Lynnwood 48-31

106- Noah Richards (L) won by forfeit; 113- Eduardo Gonzalez (L) pinned Calvin Nguyen (S) 0:44; 120- Ethan Johnson (S) won by forfeit; 126- Gideon Ryder (S) won by forfeit; 132- Ashton Myers (L) major decision over Laith Salem (S); 138- Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Braedyn Clark (L) 3:19; 144- Neta Navot (S) pinned Brandon Miller (L) 1:02; 150- Avi Wylen (S) pinned Gabriel Robbins (L) 0:27; 157- Jared Sum (L) pinned Abe Adams (S) 3:28; 165- Jakob Grimm (S) pinned Landon Stull (L) 2:18; 175- Milo Hamilton (S) pinned Isaac Popich (L) 4:37; 190- Caleb Gately (L) decision over Cameron Arseneaux (S) 10-4; 215- Hanibal Bendawi (L) pinned Carter Lamb (S) 0:25; 285- Juan Sanders (S) Mohammed Aoune (L) 3:00

Lynnwood next match: Snohomish Tournament; Saturday, Jan. 3; 10 a.m. at Snohomish High School

Edmonds-Woodway, Archbishop Murphy and Stanwood
No results reported

Edmonds-Woodway next match: vs Liberty, Marysville Getchell, Peninsula and Shorewood; Saturday, Dec. 20; 9:30 a.m. at Shorewood High School

