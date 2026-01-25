High school sports roundup for Jan. 22-23, 2026

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Lynnwood News!
Friday, Jan. 23
Boys Basketball
Meadowdale defeated Mountlake Terrace 62-44
Scoring by quarter:
Mountlake Terrace 5 -17-12-10
Meadowdale 14-15-12-21
Meadowdale individual scoring:
Noah Million 17, Nolan Lee 12, Hassan Motley 12, Richard Jones Jr. 6, Marley Miller 6, Khalil Botley 5, Parker Elliott 2, Orion Ezeonwuka 2
Mountlake Terrace individual scoring:
Tyree Connor 13, Anthony Fuentes 13, Jordan Wilson 9, Adam Desta 6, Luke Stone 2, Alex Mkrtychyan 1
Records (league and overall): Meadowdale 6-2, 13-4; Mountlake Terrace 2-7, 2-14
Meadowdale next game: at Lynnwood; Tuesday, Jan. 27; 8 p.m.
Mountlake Terrace next game: vs Shorewood; Tuesday, Jan. 27; 8 p.m. at Mountlake Terrace High School
Archbishop Murphy defeated Lynnwood 63-39
No details reported
Records (league and overall): Archbishop Murphy 3-6, 9-7; Lynnwood 1-9, 6-12
Lynnwood next game: vs Meadowdale; Tuesday, Jan. 27; 8 p.m. at Lynnwood High School
Girls Basketball
Meadowdale defeated Mountlake Terrace 69-49
Scoring by quarter: Total
Mountlake Terrace 11-15-13-10 49
Meadowdale 26-20-18- 5 69
Meadowdale individual scoring:
Mia Brockmeyer 24, Lisa Sonko 18, Lexi Zardis 13, Hannah Keeney 4, Quinn Gannon 3, Kylie Richards 3, Marley Maquilling 2, Kaya Powell 1
Mountlake Terrace individual scoring:
Jaliyah Dyson 10, Makenna Davidson 9, Jordyn Stokes 9, Jordan Wagner 9, Brooklyn Marino 6, May-Lynh Jacobson 3, Mia Sledge 3
Records (league and overall): Meadowdale 6-2, 9-7; Mountlake Terrace 3-6, 7-10
Meadowdale next game: at Lynnwood; Tuesday, Jan. 27; 6:30 p.m.
Mountlake Terrace next game: vs Shorewood; Tuesday, Jan. 27; 6:30 p.m. at Mountlake Terrace High School
Archbishop Murphy defeated Lynnwood 70-18
Archbishop Murphy leading scorer:
Brooke Blachly 21
Records (league and overall): Archbishop Murphy 10-0, 14-3; Lynnwood 0-10, 2-16
Lynnwood next game: vs Meadowdale; Tuesday, Jan. 27; 6:30 p.m. at Lynnwood High School
Boys Wrestling
Edmonds-Woodway defeated Shorecrest 41-30
106: Rhett Nickle (EW) pinned Calvin Nguyen (S) 0:59
113: Isaiah Meyer (EW) major decision over Ethan Johnson (S) 10-1
120: Giedon Ryder (S) major decision over Alex Krumov (EW) 10-1
126: Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Arden Timpe (EW) 0:48
132: Laith Salem (S) pinned Alston Lumpkins (EW) 0:45
138: Owen Smith (EW) major decision over Jayden Gay (S) 14-3
144: Neta Navot (S) pinned Freedom Fodor (EW) 2:44
150: Avi Wylen (S) decision over Dylan Rice (EW) 7-6
157: Jakob Grimm (S) technical fall over Silas Meyer (EW) 18-3
165: Augie Hurtado (EW) decision over Milo Hamilton (S) 6-2
175: Nathan Schlack (EW) pinned Cameron Arseneaux (S) 4:24
190: Eli Hershey (EW won by forfeit
215: Carmelo Larocca (EW) pinned Carter Lamb (S) 0:16
285: Alex White (EW) pinned Juan Sanders (S) 2:55
Edmonds-Woodway next match: vs Mountlake Terrace; Wednesday, Jan. 28; 7 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Shorewood defeated Mountlake Terrace 59-13
106: Derek Norton (S) won by forfeit
113: Emiliano Olivera-Matias (S) won by forfeit
120: Easten Edens (S) pinned Timothy Schofield (MT) 0:42
126: Yaphet Habtom (S) pinned Robert Mar (MT) 1:19
132: Matbeal Dinka (S) technical fall over Cooper Towne (MT) 18-1
138: Eoin Ritter (S) pinned Cameron Johnson (MT) 0:30
144: Matthew Call (S) won by forfeit
150: Elijah Jepsen (S) technical fall over Nathan Jauregui Torrescano (MT) 15-0
157: Maximus Uckun (S) decision over Michael Russell (MT) 7-1
165: Hezekiah Graham (S) major decision over Titus Swett (MT) 10-2
175: Finn Grote (S) pinned Georgiy Sharabov (MT) 2:24
190: Benyamin Wardak (MT) decision over Toshi Taura (S) 11-7
215: Logan Armstrong (MT) major decision over Baboucarr Cham (S) 13-4
285: Ryan Pineda (MT) pinned Noah Eaglehead (S) 1:06
Mountlake Terrace next match: at Edmonds-Woodway; Wednesday, Jan. 28; 7 p.m.
Meadowdale defeated Lynnwood 39-37
No details reported
Meadowdale next match: Tournament at Lynden; Saturday, Jan. 24; 9 a.m. at Lynden High School
Lynnwood next match: at Shorewood; Thursday, Jan. 29; 7 p.m.
Thursday, Jan. 22
Girls Wrestling
Snohomish defeated Mountlake Terrace 64-11
Mountlake Terrace wrestlers that won their match:
125 lbs- Rosechelle Obare by pin
190 lbs- Taylor Fears by technical fall
Snohomish defeated Lynnwood 59-12
Lynnwood wrestlers that won their match:
135 lbs- Brianna Williams by pin
140 lbs- Venus Hernandez by pin
Lynnwood next match: Kamiak Tournament; Saturday, Jan. 24; 9 a.m. at Kamiak High School
Boys Swimming
O’Dea defeated Edmonds-Woodway 134-49
Shorecrest defeated Edmonds-Woodway 151-32
Shorecrest defeated O’Dea 97-89
No details reported
Edmonds-Woodway next meet: Edmonds School District Meet vs Lynnwood, Meadowdale and Mountlake Terrace; Saturday, Jan.31; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Lynnwood vs Shorewood
No results reported
Lynnwood next meet: vs Everett; Tuesday, Jan. 27; 2:30 p.m. at Everett YMCA
