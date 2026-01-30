Friday, January 30, 2026
Sports

High school sports roundup for Jan. 28-29, 2026

By
Steve Willits

Wednesday, Jan. 28

Boys Wrestling

Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 69-12

Edmonds-Woodway boys wrestling junior Alex Krumov and Mountlake Terrace sophomore Frank Guzman grapple in the 120-pound class during the Warriors – Hawks match Wednesday evening at the Edmonds-Woodway High School Great Hall. (Photos by Michael Bury)
E-W senior Ben Wachira and Terrace junior Ekansh Verma meet in the 138-pound match.
Warriors sophomore Owen Smith and Hawks sophomore Wyatt Hawkins compete at 144 pounds.
E-W’s Dylan Rice and Terrace’s Fahad al Daffaie meet in the 150-pound match.
Warriors sophomore Desmond Martin and Hawks senior Gregoriy Sharabov at 165 pounds.
E-W junior Eli Hershey and Terrace sophomore Benjamin Wardak meet in the 190-pound match.
The referee signals a near fall in the Hershey/Wardak match.
Warrior Max Eldridge and Hawk Prince Udeogu meet at 215 pounds.

106- Rhett Nickle (EW) won by forfeit
113- Isaiah Meyer (EW) won by forfeit
120- Alex Krumov (EW) technical fal over Frank Guzman (MT) 15-0
126- Robert Mar (MT) pinned Arden Timpe (EW) 0:51
132- Alston Lumpkins (EW) pinned Jayden Jacobsen (MT) 0:56
138- Benjamin Wachira (EW) major decision over Ekansh Verma (MT) 15-4
144- Owen Smith (EW) pinned Wyatt Hawkins (MT) 2:47
150- Dylan Rice (EW) pinned Fahad Al Daffaie (MT) 1:17
157- Silas Meyer (EW) won by forfeit
165- Desmond Martin (EW) pinned Georgiy Sharabov (MT) 3:29
175- Nathan Schlack (EW) won by forfeit
190- Eli Hershey (EW) pinned Benyamin Warkak (MT) 3:01
215- Prince Udeogu (MT) pinned Max Eldridge (EW) 1:52
285- Neo Hul (EW) won by forfeit

Edmonds-Woodway next match: 3A State Duals; Saturday, Jan. 31; 10 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Mountlake Terrace next event: 3A South District Tournament; Saturday, Feb. 7; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School

Meadowdale defeated Archbishop Murphy 72-6
No details reported

Meadowdale next event: 3A South District Tournament; Saturday, Feb. 7; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School

Thursday, Jan. 29

Boys Basketball

Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 68-48
Edmonds-Woodway boys’ basketball senior Julian Gray (24) shoots over Mountlake Terrace
sophomore Adam Desta (45) during the Warriors-Hawks game Thursday at the Edmonds-Woodway High School gym. (Photos by Michael Bury)
Warriors senior Andreas Simonsen (2) elevates into the lane past Hawks sophomore Anthony
Fuentes (23) for a shot.
Warriors junior Grant Williams (3) shoots around Hawks senior Jordan Wilson (21).
Warriors senior Cruz Escandon (1) defends the upcourt advance of Hawks freshman Tyree
Connor (11).
Hawks sophomore Chase Fleishman (41) brings down a rebound.
Hawks freshman Tyree Connor (11) pushes through defending Warriors senior Andreas Simonsen (2).
Warriors senior William Alseth (12) pushes into the lane against Hawks sophomore Anthony
Fuentes (23).
Warriors senior Dennis Karl (23) elevates for a layup against Hawks freshman Tyree Connor (11).
Warriors senior Harris Dobson (25) rolls in a layup.
Warriors junior Lincoln Bradford (0) flies in for a shot from outside the paint.
Scoring by quarter:                                       Total
Mountlake Terrace         14-12-11-11              48
Edmonds-Woodway      10-16-21-21              68
Edmonds-Woodway individual scoring:
Andreas Simonsen 16, D.J. Karl 15, Julian Gray 14, Grant Williams 14, Will Alseth 6, Harris Dobson 3
Mountlake Terrace individual scoring:
Anthony Fuentes 13, Tyree Connor 11, Alex Mkrtychyan 11, Adam Desta 9, Oliver Shaw-Jones 2, Jordan Wilson 2
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 9-1, 17-2; Mountlake Terrace 2-9, 2-16
Edmonds-Woodway next game: at Meadowdale; Saturday, Jan. 31; 7:15 p.m.
Mountlake Terrace next game: vs Marysville Getchell; Monday, Feb. 2; 7:15 p.m at Mountlake Terrace High School
Meadowdale defeated Archbishop Murphy 54-41
Meadowdale senior Orion Ezeonwuka (25) blocks Archbishop Murphy sophomore Cole Sievers’ (2) shot on Thursday, Jan. 29, at Meadowdale High School. (Photos by Andrew Robinson)
Mavericks junior Nolan Lee (11) extends for a layup between Wildcats Vlad Bondarchuk (22) and Logan Fryberg (23).
Meadowdale sophomore Hasaan Motley (4) attacks the lane against Archbishop Murphy defenders.
Mavericks sophomore Parker Elliott (20) contests a shot by Wildcats senior Will Sears (11).
Mavericks junior Marley Miller (23) finishes with his right hand over Wildcats senior Willie Sears (11).
Meadowdale senior Noah Million (1) attacks the rim with his right hand.
Meadowdale coach Roger O’Neill seeks clarification on shot-clock operations from a referee.
Scoring by quarter:                                 Total
Archbishop Murphy     12 -6 -14 -9            41
Meadowdale               10-10-15-19           54
Meadowdale individual scoring:
Marley Miller 20, Nolan Lee 9, Hassan Motley 8, Khalil Botley 7, Orion Ezeonwuka 5, Noah Million 5
Archbishop Murphy individual scoring:
Carter Hagen 12, Vlad Bondarchuk 11, William Wilson 8, Logan Fryberg 4, Cole Sievers 4, E.J. Manning 2
Records (league and overall): Meadowdale 8-2, 15-4; Archbishop Murphy 3-7, 10-8
Meadowdale next game: vs Edmonds-Woodway; Saturday, Jan. 31; 7:15 p.m. at Meadowdale High School

Girls Basketball

Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 63-38
Edmonds-Woodway girls basketball freshman Amelia Faber (44) shoots over a late Mountlake
Terrace double-team defense during the Warriors-Hawks game Thursday night at the
Edmonds-Woodway High School gym. (Photos by Michael Bury)
Warriors freshman Zaniyah Jones (2) splits the Hawks defense for a layup in the paint.
Hawks junior Jordyn Stokes (20) grabs an errant pass headed for the lead referee.
Warriors head coach Quinn Manning rallies her players during a first half time out.
Hawks sophomore Makenna Davidson (11) goes up for a shot.
Warriors senior Finley Wichers (4) shoots an uncontested layup after a steal and breakaway.
Warriors freshman Sloane Franks (23) takes a shot and gets a foul from Hawks sophomore
Makenna Davidson (11).
Warriors freshman Amara Leckie (22) and Hawks senior Jordan Wagner (12) battle for a loose
ball.
Warriors senior Jane Hanson (1) splits the Hawks defense for a layup in the lane.
Warriors senior Abigail Johnson (35) makes a shot over Hawks senior Brooklyn Marino (24).
Hawks senior Jordan Wagner (12) shoots a lay-up under Warriors freshman Sloane Franks (23).

Edmonds-Woodway individual scoring:

Finley Wichers 14, Zaniyah Jones 11, Amara Leckie 9, Amelia Faber 7, Sloane Franks 6, Jasmine Gill 6, Abi Johnson 4, Audrey Rothmier 4, Janie Hanson 2
Mountlake Terrace individual scoring:
Jordyn Stokes 10, Jaliyah Dyson 8, Jordan Wagner 6, Makenna Davidson 5, Iman Kaifa 4, Abby Schmicker 3, May-Lynh Jacobson 2
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 8-2, 16-2; Mountlake Terrace 4-7, 8-11
Edmonds-Woodway next game: at Meadowdale; Saturday, Jan. 31; 5:30 p.m.
Mountlake Terrace next game: at Archbishop Murphy; Monday, Feb. 2; 7:15 p.m.
Meadowdale defeated Archbishop Murphy 74-65
Meadowdale senior Mia Brockmeyer (11) shoots through contact against Archbishop Murphy junior Kyla Fryberg (22) on Thursday, Jan. 29 at Meadowdale High School. (Photos by Andrew Robinson)
Meadowdale junior Lexi Zardis (12) scores three of her 24 points.
Meadowdale sophomore Hannah Keeney (23) gets a shot up over Archbishop Murphy junior Celine Wright (21).
Meadowdale junior Lisa Sonko (10) eyes the rim.
Mavs senior Kylie Richards (left) pressures Wildcats senior Brooke Blachly (right).
Mavs sophomore Charlotte Finnel (2) looks to pass the ball.
Meadowdale junior Quinn Gannon (3) meets Archbishop Murphy senior Brooke Blachly (2) at half court.
Meadowdale coach Benson Sims draws up a play during a timeout.
The Meadowdale team celebrates its wire-to-wire victory.

Scoring by quarter:                                Total

Archbishop Murphy    8-18-16-23            65
Meadowdale             19-19-16-20           74
Meadowdale individual scoring:
Mia Brockmeyer 25, Lexi Zardis 24, Hannah Keeney 14, Kaya Powell 7, Kylie Richards 2, Lisa Sonko 2
Archbishop Murphy individual scoring:
Brooke Blachly 29, Ashley Fletcher 12, Celine Wright 7, Kani Cham 5, Skylar Cohen 4, Kayla Hookfin 4, Gia Joseph 2
Records (league and overall): Meadowdale 8-2, 11-7; Archbishop Murphy 10-1, 15-4
Meadowdale next game: vs Edmonds-Woodway; Saturday, Jan. 31; 5:30 p.m. at Meadowdale High School

Boys Swimming

Mountlake Terrace defeated Meadowdale 97-67
No details reported
Next meet for both teams: ESD Meet; Saturday, Jan. 31; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool

Boys Wrestling

Shorewood defeated Lynnwood 60-24
106- Derek Norton (S) pinned Noah Richards (L) 0:48
113- Emiliano Olivera-Matias (S) won by forfeit
120- Easten Edens (S) pinned Dylan Por (L) 5:31
126- Yaphet Habtom (S) pinned Edward Lim (L) 2:36
132- Ashton Myers (L) pinned Matbeal Dinka (S) 2:44
138- Braedyn Clark (L) pinned Eoin Ritter (S) 1:11
144- Gabriel Robbins (L) pinned Ezequiel Pernia (S) 1:23
150- Elijah Jepsen (S) pinned Jared Sum (L) 2:39
157- Maximus Uckun (S) pinned Landon Stull (L) 4:57
165- Hezekiah Graham (S) pinned Ivan Xu (L) 1:48
175- Elijah Howell (L) pinned Finn Grote (S) 3:06
190- Lukas Probizanski (S) pinned Caleb Gately (L) 1:10
215- Baboucarr Cham (S) pinned Mohammed Aoune (L) 5:23
285- Noah Eaglehead (S) won by forfeit
Lynnwood next event: 3A South District Tournament; Saturday, Feb. 7; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School

 

