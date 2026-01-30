High school sports roundup for Jan. 28-29, 2026

106- Rhett Nickle (EW) won by forfeit
113- Isaiah Meyer (EW) won by forfeit
120- Alex Krumov (EW) technical fal over Frank Guzman (MT) 15-0
126- Robert Mar (MT) pinned Arden Timpe (EW) 0:51
132- Alston Lumpkins (EW) pinned Jayden Jacobsen (MT) 0:56
138- Benjamin Wachira (EW) major decision over Ekansh Verma (MT) 15-4
144- Owen Smith (EW) pinned Wyatt Hawkins (MT) 2:47
150- Dylan Rice (EW) pinned Fahad Al Daffaie (MT) 1:17
157- Silas Meyer (EW) won by forfeit
165- Desmond Martin (EW) pinned Georgiy Sharabov (MT) 3:29
175- Nathan Schlack (EW) won by forfeit
190- Eli Hershey (EW) pinned Benyamin Warkak (MT) 3:01
215- Prince Udeogu (MT) pinned Max Eldridge (EW) 1:52
285- Neo Hul (EW) won by forfeit
Edmonds-Woodway next match: 3A State Duals; Saturday, Jan. 31; 10 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Mountlake Terrace next event: 3A South District Tournament; Saturday, Feb. 7; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Meadowdale defeated Archbishop Murphy 72-6
No details reported
Meadowdale next event: 3A South District Tournament; Saturday, Feb. 7; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Thursday, Jan. 29
Boys Basketball
Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 68-48
Scoring by quarter: Total
Mountlake Terrace 14-12-11-11 48
Edmonds-Woodway 10-16-21-21 68
Edmonds-Woodway individual scoring:
Andreas Simonsen 16, D.J. Karl 15, Julian Gray 14, Grant Williams 14, Will Alseth 6, Harris Dobson 3
Mountlake Terrace individual scoring:
Anthony Fuentes 13, Tyree Connor 11, Alex Mkrtychyan 11, Adam Desta 9, Oliver Shaw-Jones 2, Jordan Wilson 2
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 9-1, 17-2; Mountlake Terrace 2-9, 2-16
Edmonds-Woodway next game: at Meadowdale; Saturday, Jan. 31; 7:15 p.m.
Mountlake Terrace next game: vs Marysville Getchell; Monday, Feb. 2; 7:15 p.m at Mountlake Terrace High School
Meadowdale defeated Archbishop Murphy 54-41
Scoring by quarter: Total
Archbishop Murphy 12 -6 -14 -9 41
Meadowdale 10-10-15-19 54
Meadowdale individual scoring:
Marley Miller 20, Nolan Lee 9, Hassan Motley 8, Khalil Botley 7, Orion Ezeonwuka 5, Noah Million 5
Archbishop Murphy individual scoring:
Carter Hagen 12, Vlad Bondarchuk 11, William Wilson 8, Logan Fryberg 4, Cole Sievers 4, E.J. Manning 2
Records (league and overall): Meadowdale 8-2, 15-4; Archbishop Murphy 3-7, 10-8
Meadowdale next game: vs Edmonds-Woodway; Saturday, Jan. 31; 7:15 p.m. at Meadowdale High School
Girls Basketball
Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 63-38
Edmonds-Woodway individual scoring:
Finley Wichers 14, Zaniyah Jones 11, Amara Leckie 9, Amelia Faber 7, Sloane Franks 6, Jasmine Gill 6, Abi Johnson 4, Audrey Rothmier 4, Janie Hanson 2
