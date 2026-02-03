High school sports roundup for Jan. 30-31, 2026

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Lynnwood News!
Friday, Jan. 30
Boys Basketball
Shorewood defeated Lynnwood 80-43
No details reported
Records (league and overall): Shorewood 10-1, 15-5; Lynnwood 1-11, 6-14
Lynnwood’s next game: elimination game vs Marysville Getchell; Thursday Feb. 5; 7 p.m. at Lynnwood High School
~~~~
Girls Basketball
Shorewood defeated Lynnwood 56-49
No details reported
Records (league and overall): Shorewood 2-9, 2-17; Lynnwood 0-12, 2-18
Lynnwood next game: elimination game at Marysville Getchell; Wednesday Feb. 4; 7 p.m.
~~~~
Saturday, Jan. 31
Boys Basketball
Edmonds-Woodway defeated Meadowdale 61-55
Click here to read story
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 10-1, 18-2; Meadowdale 8-3, 15-5
Edmonds-Woodway next game: vs Shorewood; Wednesday Feb. 4; 7:15 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Meadowdale next game: at Shorecrest; Tuesday Feb. 3; 7:15 p.m.
~~~~
Girls Basketball
Edmonds-Woodway defeated Meadowdale 64-52
Click here to read story
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 9-2, 17-2; Meadowdale 8-3, 11-8
Edmonds-Woodway next game: at Shorewood; Monday Feb. 2; 7:15 p.m.
Meadowdale next game: vs Shorecrest; Monday Feb. 2; 7:15 p.m. at Meadowdale High School
~~~~
Boys Swimming
Edmonds School District Championship Meet
at Lynnwood Pool
Team Scores:
1. Edmonds-Woodway 381.50
2. Mountlake Terrace 263.50
3. Lynnwood 256
4. Meadowdale 154
Top individual event finishers:
200-yard freestyle:
1. Bruce Wolfe (MT) 1:50.41
2. Caleb Schnitzius (L) 2:02.02
3. Kanai Zablan (EW) 2:07.81
4. Dylan Clark (EW) 2:10.52
5. Vaughn Yancey (EW) 2:22.37
6. Connor Boling (EW) 2:25.46
7. Paul Hicks (EW) 2:27.27
8. Jalen Brady (L) 2:28.07
9. Raeden Asis (MT) 2:31.00
10. Gavin Ellis (L) 2:41.72
11. Lennon Fracart (Mead) 2:49.11
12. Keelan Clark (Mead) 2:52.24
200-yard medley:
1. Evan Calkins (L) 2:02.17
2. Joseph Lombard (MT) 2:22.74
3. Finn Angel (EW) 2:30.79
4. Tianhe Luo (EW) 2:46.06
5. Andrew Doan (L) 2:49.78
6. William McClanathan (MT) 2:49.84
7.Peder Nornes (EW) 2:50.03
8. Jerico Magat (Mead) 2:50.42
9. Abraham Ho (EW) 2:52.21
10. Bennett Patterson (MT) 2:53.60
11. Benjamin Tran (L) 3:05.57
12. Stefan Yao (MT) 3:16.25
50-yard freestyle:
1. Ryan Tang (L) 23.31
2. Connor Smith (EW) 23.60
3. Matvei Suleimanov (Mead) 24.14
4. Keelan Clark (Mead) 24.40
5. Adam Calkins (L) 25.08
6. Nikos Karnikis (Mead) 25.29
7. Joseph Mennano (EW) 25.73
8. Marcel Rickman (EW) 25.77
9. Harrison Haight (MT) 26.33
10. Alexander Morozov (MT) 26.35
11. Tyson Sajec (Mead) 27.94
12. Samuel Weisbrod (EW) 28.18
100-yard butterfly:
1. Evan Calkins (L) 54.31
2. Lennox Norenberg (EW) 57.03
3. Luca Hooks (EW) 57.10
4. Alexander Morozov (MT) 1:05.38
5. Liam Schell (EW) 1:06.28
6. William McClanathan (MT) 1:16.66
7. Takuma Ostergaard (MT) 1:19.53
8. Ethan Hoang (MT) 1:20.20
9. Andrew Doan (L) 1:21.20
10. Boaz Lang (EW) 1:22.20
11. Dashiell Millet (Mead) 1:25.75
100-yard freestyle:
1. Connor Smith (EW) 51.75
2. Caleb Schnitzius (L) 53.16
3. Nikos Karnikis (Mead) 58.36
T4. Marcel Rickman (EW) 59.16
T4. Michael Okrut (MT) 59.16
6. Joseph Mennano (EW) 59.56
7. Dominic Tran (L) 1:00.25
8. Harrison Haight (MT) 1:01.52
9. Vaughn Yancey (EW) 1:02.93
10. Zachary Reinhart-Peters (Mead) 1:06.55
11. Dominick Cole (MT) 1:09.38
12. Kenol Dissanayake (Mead) 1:10.27
500-yard freestyle:
1. Bruce Wolfe (MT) 5:06.44
2. Asher Juillerat (Mead) 5:48.30
3. Josh Bozick (MT) 6:19.49
4. Kanai Zablan (EW) 6:22.61
5. Jalen Brady (L) 6:53.33
6. Abraham Ho (EW) 6:55.25
7. Paul Hicks (MT) 7:05.92
8. Levi Lang (EW) 7:07.79
9. Maddox Morales-Tomas (EW) 7:10.27
10. Araik Abrahamyan (L) 8:14.76
11. Ethan Rhoades (L) 8:27.25
12. Kyle Dao (L) 8:50.07
100-yard backstroke:
1. Ryan Tang (L) 58.40
2. Joseph Lombard (MT) 1:04.14
3. Liam Schell (EW) 1:05.47
4. Dylan Clark (EW) 1:06.07
5. Adam Calkins (L) 1:07.90
6. Finn Angel (EW) 1:08.97
7. Maddox Morales-Tomas (EW) 1:16.26
8. Teddy Wondwosen (Mead) 1:17.36
9. Jerico Magat (Mead) 1:17.65
10. Raeden Asis (MT) 1:21.22
11. Tyson Sajec (Mead) 1:23.80
12. Bennett Patterson (MT) 1:24.92
100-yard breaststroke:
1. Lennox Norenberg (EW) 1:05.47
2. Luca Hooks (EW) 1:09.24
3. Michael Okrut (MT) 1:15.02
4. Preston Ellis (L) 1:15.04
5. Tianhe Luo (EW) 1:17.22
6. Josh Bozick (MT) 1:19.49
7. Dominic Tran (L) 1:20.99
8. Samuel Weisbrod (EW) 1:22.73
9. Takuma Ostergaard (MT) 1:27.39
10. Stefan Yao (MT) 1:31.21
11. Lennon Fracart (Mead) 1:35.66
12. Benjamin Tran (L) 1:36.41
Top relay event finishers:
200-yard medley:
1. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:43.99
2. Lynnwood (Ryan Tang, Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Adam Calkins) 1:45.84
3. Edmonds-Woodway (Dylan Clark, Joseph Mennano, Finn Angel, Marcel Rickman) 1:55.47
4. Mountlake Terrace (Michael Okrut, Josh Bozick, Alexander Morozov, Harrison Haight) 1:56.21
5. Meadowdale (Matvei Suleimanov, Michael Oh, Nikos Karnikis, Tyson Sajec) 1:59.60
200-yard freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Lennox Norenberg, Marcel Rickman, Kanai Zablan, Connor Smith) 1:37.46
2. Mountlake Terrace (Harrison Haight, Joseph Lombard, Michael Okrut, Bruce Wolfe) 1:39.23
3. Meaowdale (Nikos Karnikis, Matvei Suleimanov, Michael Oh, Keelan Clark) 1:39.43
4. Lynnwood (Dominic Tran, Benjamin Tran, Jalen Brady, Andrew Doan) 1:49.86
5. Edmonds-Woodway (Vaughn Yancey, Peder Nornes, Connor Boling, Samuel Weisbrod) 1:51.21
400-yard freestyle:
1. Lynnwood (Caleb Schnitizius, Adam Calkins, Ryan Tang, Evan Calkins) 3:31.05
2. Edmonds-Woodway (Luca Hooks, Liam Schell, Finn Angel, Kanai Zablan) 3:43.67
3. Mountlake Terrace (Alexander Morozov, Josh Bozick, Joseph Lombard, Bruce Wolfe) 3:45.64
4. Meadowdale (Keelan Clark, Matvei Suleimanov, Jerico Magat, Asher Juillerat) 3:56.95
5. Edmonds-Woodway (Joseph Mennano, Vaughn Yancey, Dylan Clark, Abraham Ho) 4:05.86
Next meet: District 1 3A Prelims; Friday Feb. 13; 5:15 p.m. at Snohomish Aquatic Center
~~~~
Boys Wrestling
3A Boys Dual State Championships
at Edmonds-Woodway High School
Opening Round
Edmonds-Woodway defeated Inglmoor 48-24
106- Rhell Nickle (EW) won by forfeit
113- Lukas Ligaya (I) over Isaiah Meyer (EW) pinned 5:16
120- Alex Krumov (EW) over Elias Accola (I) decision 14-9
126- Aziret Bakytov (EW) over Dylan Na (I) pinned 2:55
132- Hollender Lynch (EW) over Titus Dow (I) pinned 4:30
138- Owen Smith (EW) over Shale Launay (I) pinned 2:49
144- Jin Park (I) over Roland Rapelje (EW) pinned 4:16
150- Dylan Rice (EW) over Ethan Perez (I) pinned 2:51
157- Silas Meyer (EW) over Heath Gelatt (I) decision 7-3
165- Trace Defoor (I) over Desmond Martin (EW) pinned 3:13
175- Jack Dwyer (I) over Nathan Schlack (EW) decision 11-8
190- Carmelo Larocca (EW) over Roman Yasinskiy (I) pinned 3:09
215- Kameron Najjarzadeh (I) won by forfeit
285- Edson Belizaire (EW) won by forfeit
Quarterfinals
Edmonds-Woodway defeated Lincoln 39-32
106- Isaiah Meyer (EW) over Jaydyn Janklang-Amnatkeo (L) pinned 1:22
113- Ashtun Benito (L) over Rhett Nickle (EW) pinned 1:55
120- Giovanni Araica (L) over Alex Krumov (EW) pinned 3:36
126- Aziret Bakytov (EW) over Elijah Franklin (L) pinned 1:33
132- William Ross (L) over Alston Lumpkins (EW) pinned 0:51
138- Hollender Lynch (EW) over Abdul Tawgud Akrami (L) major decision 19-10
144- Tavarre Lee (L) over Roland Rapelje (EW) pinned 1:36
150- Dylan Rice (EW) over Javian Jerome Blessing (L) technical fall 16-1
157- Javian Jerome Blessing (L) over Silas Meyer (EW) decision 9-4
165- Brandon Barnes (L) over Augie Hurtado (EW) pinned 1:16
175- Nathan Schlack (EW) over Arif Mayar (L) pinned 5:27
190- Carmelo Larocca (EW) obrt Kaivone Cooks (L) decision 7-4
215- Alex White (EW) over Joseph Altamimy (L) pinned 1:59
285- Edson Belizaire (EW) over Logan Deardorff (L) decision 5-4
Semifinals
Edmonds-Woodway defeated Silas 45-29
106- Rhett Nickle (EW) won by forfeit
113- Isaiah Meyer (EW) over Brian Phan (S) major decision 9-09
120- Adrian Windsor (S) over Alex Krumov (EW) pinned 0:45
126- Aziret Bakytov (EW) over Donald Hetrick (S) pinned 1:52
132- Xavier Blackmore (S) over Hollender Lynch (EW) pinned 1:21
138- Chance Aparis (S) over Owen Smith (EW) technical fall 17-1
144- Roland Repelje (EW) over Derek Atkins (S) pinned 1:03
150- Dylan Rice (EW) over Corbyn Loflin (S) technical fall 15-0
157- Shay Livnat (S) over Silas Meyer (EW) pinned 4:59
165- Augie Hurtado (EW) over Roman Thornton (S) decision 9-7
175- Nathan Schlack (EW) over Lucas McCullough (S) decision 11-9
190- Carmelo Larocca (EW) over Emmett Stewart (S) pinned 5:57
215- Elijah Bailey (S) won by forfeit
285- Alex White (EW) over Keenan Toussaint (S) pinned 4:34
Championship
Hermiston defeated Edmonds-Woodway 61-12
106- Brayden Harrison (H) over Isaiah Meyer (EW) pinned 0:25
113- Mason Miracle (H) over Rhett Nickle (EW) pinned 0:46
120- Alexis Lujano (H) over Alex Krumov (EW) pinned 0:49
126- Brayden Medelez (H) over Aziret Bakytov (EW) major decision 14-1
132- Jayden Martinez (H) over Hollender Lynch (EW) pinned 2:59
138- Aaron Cobarrubia (H) over Owen Smith (EW) major decision 14-2
144- Aidan Larson (H) over Roland Rapelje (EW) pinned 0:56
150- Jacoby Rodriguez (H) over Dylan Rice (EW) technical fall 17-2
157- Jedidiah Golightly (H) over Silas Meyer (EW) pinned 0:27
165- Desmond Martin (EW) over Esteban Mendoza (H) decision 1-0
175- Hayden Larson (H) over Nathan Schlack (EW) pinned 0:32
190- Eli Hershey (EW) over Malaqie Covarrubias (H) decision 4-3
215- Max Eldridge (EW) over Isaac Morales (H) pinned 1:10
285- Seth Reeves (H) won by forfeit
Edmonds-Woodway next match: 3A South District; Saturday Feb. 7; 9 a.m. at Edmonds-Woodway High School
~~~~
Girls Wrestling
3A Girls Dual State Championships
at Kelso High School
Round 1
Cheney defeated Edmonds-Woodway 53-28
100- Ny Ny Pendleton (EW) won by forfeit
105- Jazmin Cuevas (C) over Lena Kuebler (EW) technical fall 15-0
110- Yumi Tibon (C) won by forfeit
115- Yaretzi Garduno (EW) over Darby Mack (C) pinned 2:23
120- Jennifer Tian (C) over Samara Lynch (EW) pinned 0:39
125- Jalisca Holmgren (C) over Liliana Frank (EW) pinned 5:14
130- Jennifer Reinoso (EW) over Kaitlynn Moore (C) technical fall 19-3
135- Paige McGee (C) over Rae Adams (EW) pinned 0:29
140- Mia Cruz (EW) over Alli Skjothaug (C) pinned 3:34
145- Skylar Buckner (C) over Caitlyn Gallagher (EW) pinned 1:28
155- Taygen Turner (C) over Sara Ambachew (EW) pinned 2:34
170- Morgan Smith (EW) over Alexis Rabaglia (C) technical fall 19-2
190- Ren Schaber (C) won by forfeit
235- Izzy Haugen (C) won by forfeit
Consolation Round
Peninsula defeated Edmonds-Woodway 54-18
100- Ny Ny Pendleton (EW) won by forfeit
105- Georgina Johnson (P) won by forfeit
110- Allison Otto (P) over Lena Kuebler (EW) pinned 1:53
115- Kaila Johnson (P) over Yaretzi Garduno (EW) pinned 2:47
120- Justus Johnson (P) over Samara Lynch (EW) pinned 1:07
125- Lily Robles (P) over Liliana Frank (EW) pinned 1:42
130- Jennifer Reinoso (EW) over Levity Howlett (P) pinned 0:45
135- Paige Powers (P) over Rae Adams (EW) pinned 1:10
140- Lyla Klingler (P) over Mia Cruz (EW) pinned 4:51
145- Caitlyn Gallagher (EW) over Aliyah Hagara (P) pinned 4:52
155- Bailey Parker (P) over Sara Ambachew (EW) pinned 0:38
170- Lindsey Shipp (P) won by forfeit
190- Double forfeit
235- Double forfeit
