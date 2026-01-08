High school sports roundup for Jan. 6, 2025

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Lynnwood News!
Girls Basketball
Edmonds-Woodway defeated Shorecrest 55-51
Freshman Zaniyah Jones led Edmonds-Woodway with 27 points and 21 rebounds as the Warriors improved to 11-1 on the season.
Edmonds-Woodway individual scoring:
Zaniyah Jones 27, Sloane Franks 11, Finley Wichers 8, Janie Hanson 4, Amelia Faber 3, Audrey Rothmier 2
Shorecrest individual scoring:
Jorja Perrin 18, Anna Usitalo 9, Callie Lasconia 8, Luciana Trujillo 7, Harper Welch 6, Unreported 3
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 3-1, 11-1; Shorecrest 3-2, 5-6
Edmonds-Woodway next game: vs Meadowdale; Friday, Jan. 9; 6:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Meadowdale defeated Lynnwood 47-27
Scoring by quarter: Total
Lynnwood 8 – 7 -5- 7 27
Meadowdale 19-13- 9 -6 47
Meadowdale individual scoring:
Mia Brockmeyer 15, Lexi Zardis 13, Lisa Sonko 10, Kaya Powell 6, Charlotte Finnel 2, Quinn Gannon 1
Lynnwood individual scoring:
Ena Dodik 13, Fatima Navarro 5, Vanessa Olivar 5, Mariah Coleman 2, Lanah Palumbo 2
Records (league and overall): Meadowdale 3-1, 6-5; Lynnwood 0-6, 2-11
Meadowdale next game: at Edmonds-Woodway; Friday, Jan. 9; 6:30 p.m.
Lynnwood next game: at Mountlake Terrace; Friday, Jan. 9; 6:30 p.m.
Mountlake Terrace defeated Shorewood 52-42
Scoring by quarter: Total
Mountlake Terrace 13-10-15-14 52
Shorewood 8-15-10 – 9 42
Mountlake Terrace individual scoring:
Jaliyah Dyson 25, Makenna Davidson 9, Jordan Wagner 9, Jordyn Stokes 8, Iman Kaifa 1
Shorewood individual scoring:
Rose Gallagher 14, Adi Davidson 9, Melanie Degenhardt 9, Karmin Kasberg 8, Lilly Marter 2
Records (league and overall): Mountlake Terrace 2-3, 6-7; Shorewood 1-4, 1-10
Mountlake Terrace next game: vs Lynnwood; Friday, Jan. 9; 6:30 p.m. at Mountlake Terrace High School
Boys Swimming
Edmonds-Woodway defeated Stanwood 91-79
Top individual finishers:
200 yard freestyle:
1. Ole Lervick (S) 2:07.26
2. Lennon Bain (S) 2:12.40
3. Dylan Clark (EW) 2:20.36
4. Kanai Zablan (EW) 2:21.47
5. Abraham Ho (EW) 2:26.82
200 yard medley:
1. Ben Clark (S) 2:14.13
2. Brewer Walker (S) 2:36.98
3. Finn Angel (EW) 2:43.97
4. Tianhe Luo (EW) 2:45.72
5. Bennet Morin (S) 2:50.88
50 yard freestyle:
1. Connor Smith (EW) 24.57
2. Joseph Mennano (EW) 25.52
3. Isaiah Fox (S) 25.97
4. Marcel Rickman (EW) 26.73
5. Callan Romano (S) 27.71
100 yard butterfly:
1. Gavin Plano (S) 57.68
2. Lennox Norenberg (EW) 1:02.49
3. Luca Hooks (EW) 1:07.68
4. Liam Schell (EW) 1:08.70
5. Bennett Morin (S) 1:25.20
100 yard freestyle:
1. Connor Smith (EW) 53.99
2. Ole Lervic (S) 55.23
3. Isaiah Fox (S) 59.30
4. Marcel Rickman (EW) 1:01.20
5. Joseph Mennano (EW) 1:01.65
500 yard freestyle:
1. Lennon Bain (S) 5:50.95
2. Dylan Clark (EW) 6:30.68
3. Kanai Zablan (EW) 6:49.24
4. Miles Harrington (S) 7:08.30
5. Callan Roman0 (S) 7:19.04
100 yard backstroke:
1. Ben Clark (S) 1:00.62
2. Liam Schell (EW) 1:07.77
3. Brewer Walker (S) 1:11.16
4. Maddox Morales-Tomas (EW) 1:15.50
5. Finn Angel (EW) 1:15.60
100 yard breaststroke:
1. Gavin Plano (S) 1:05.51
2. Lennox Norenberg (EW) 1:10.57
3. Luca Hooks (EW) 1:17.48
4. Trent Holmes (S) 1:20.25
5. Samuel Weisbrod (EW) 1:21.76
Top relay finishers:
200 yard medley:
1. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:47.55
2. Stanwood (Ben Clark, Gavin Plano, Lennon Bain, Ole Lervick) 1:48.93
3. Edmonds-Woodway (Dylan Clark, Bill Spear, Finn Angel, Kanai Zablan) 1:57.02
200 yard freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Lennox Norenberg, Marcel Rickman, Kanai Zablan, Connor Smith) 1:43.05
2. Edmonds-Woodway (Luca Hooks, Tianhe Luo, Dylan Clark Joseph Mennano) 1:44.10
3. Stanwood (Isaiah Fox, Brewer Walker, Levi Stiers, Bennet Morin) 1:54.04
400 yard freestyle:
1. Stanwood (Ben Clark, Lennon Bain, Ole Lervick, Gavin Plano) 3:44.23
2. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Finn Angel, Marcel Rickman, Vaughn Yancey) 4:07.31
3. Edmonds-Woodway (Bill Spear, Tianhe Luo, Abraham Ho, Joseph Mennano) 4:28.92
Edmonds-Woodway next meet: Kentridge Invitational Swim Meet; Saturday, Jan. 10; 9 a.m. at King County Aquatic Center
Jackson defeated Lynnwood 131-38
No details reported
Lynnwood next meet: at Kamiak; Thursday, Jan. 8; 3:15 p.m.
Shorecrest, Mariner and Meadowdale
No details reported
Meadowdale next meet: vs Jackson; Tuesday, Jan. 13; 2:30 p.m. at West Coast Aquatics
Boys Wrestling
Edmonds-Woodway defeated Lynnwood 61-12
106- Cayden Britton (EW) pinned Noah Richards (L) 0:16; 113- Eduardo Gonzalez (L) decision over Isaiah Meyer (EW) 7-2; 120- Alex Krumov (EW) technical fall over Dylan Por 22-2 (L); 126- Aidan Duong (EW) won by forfeit; 132- Ashton Myers (L) decision over Aziret Bakytov (EW) 3-2; 138- Hollender Lynch (EW) technical fall over Brandon Miller (L) 19-2; 144- Roland Rapelje (EW) pinned Gabriel Robbins (L) 2:49; 150- Owen Smith (EW) over Jakob Burris (L) 13-5; 157- Dylan Rice (EW) technical fall over Landon Stull (L) 16-1; 165- Augie Hurtado (EW) pinned Ivan Xu (L) 2:44; 175- Isaac Popich (L) pinned Desmond Martin (EW) 4:56; 190- Carmelo Larocca (EW) pinned Hannibal Bendawi (L) 2:45; 215- Alex White (EW) pinned Arsenal Tuganbayev (L) 1:25; 285- Max Eldridge (EW) won by forfeit
Edmonds-Woodway defeated Ferndale 59-18
106- Anthony Guardipee (F) pinned Cayden Britton (EW); 113- Isaiah Meyer (EW) technical fall over Miguel Nogales 17-2; 120- Alex Krumov (EW) pinned Carson Whitener (F); 126- Aidan Duong (EW) pinned Giovanni Vilanueva-Ventura; 132- Aziret Bakytov (EW) technical fall over Hayden Blume (F) 20-2; 138- Hollender Lynch (EW) pinned Ryder Abbott (F); 144- Mason Filippinni (F) pinned Owen Smith; 150- Roland Repelje (EW) pinned Spencer Hamilton; 157- Dylan Rice (EW) major decision over Parker Merwin (F); 165- Yuriy Gorun (F) pinned Silas Meyer (EW); 175- Augie Hurtado (EW) won by forfeit; 190- Carmelo Larocca (EW) technical fall Orion Dixon (F) 18-3; 215- Alex White (EW) pinned Michael French (F); 285- Edson Belizaire (EW) major decision over Braden Arps (F) 12-2
Edmonds-Woodway next match: King of Beacon Hill Tournament; Saturday, Jan. 10; 9 a.m. at Cleveland High School
Marysville Getchell defeated Lynnwood 53-26
106- Julius Ruiz (MG) pinned Noah Richards (L) 0:29; 113- Eduardo Gonzalez (L) technical fall over Allen Canares (MG) 16-1; 120- Innozen Alberto (MG) technical fall over Dylan Por (L) 17-2; 126- Roman Ruiz (MG) won by forfeit; 132- Ashton Myers (L) major decision over Kai Osthus (MG) 16-4; 138- Brandon Miller (L) pinned Eusevio Bernius (MG) 1:59; 144- Lucas Cominski (MG) pinned Gabriel Robbins (L) 1:17; 150- Logan Christy (MG) pinned Jakob Burris (L) 1:32; 157- Landon Stull (L) technical fall over Aidan Partridge (MG) 20-4; 165- Ivan Xu (L) pinned Levi Rooks (MG) 0:41; 175- Boden Norberg (MG) pinned Caleb Gately (L) 5:42; 190- Connor Conant (MG) pinned Hannibal Bendawi (L) 0:59; 215- Ben Jensen (MG) pinned Arsenal Tuganbayev (L) 0:51; 285- Caleb Johnson (MG) won by forfeit
Lynnwood next match: at Archbishop Murphy; Tuesday, Jan. 13; 7 p.m.
Shorecrest defeated Mountlake Terrace 54-24
106- Double Forfeit; 113- Skyler Miller (S) won by forfeit; 120- Frank Guzman (MT) pinned Calvin Nguyen 2:33; 126- Gideon Ryder (S) pinned Robert Mar (MT) 3:27; 132- Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Cooper Towne (MT) 1:39; 138- Laith Salem (S) pinned Ekansh Verma (MT) 1:28; 144- Neta Navot (S) pinned Wyatt Hawkins (MT) 3:41; 150- Avi Wylen (S) won by forfeit; 157- Jakob Grimm (S) pinned Nathan Jauregui Torrescano (MT) 1:38; 165- Milo Hamilton (S) pinned Adrian Miranda De La Cruz (MT) 4:56; 175- Cameron Arseneaux (S) pinned Georgiy Sharabov (MT) 1:51; 190- Owen Boswell (MT) won by forfeit; 215- Logan Armstrong (MT) pinned Carter Lamb (S) 0:22; 285- Ryan Pineda (MT) pinned Juan Sanders (S) 0:27
Mountlake Terrace next match: at Meadowdale; Tuesday, Jan. 13; 7 p.m.
