High school sports roundup: March 10-11, 2026

Girls Softball
Tuesday, March 10
Lynnwood defeated Ingraham 15-6
No details reported
Records: Lynnwood 1-0; Ingraham 0-1
Lynnwood next game: at Mariner; Friday, March 13; 4 p.m.
Wednesday March 11
Mountlake Terrace defeated Ingraham 26-2
Mountlake Terrace top hitting stats:
Charlotte Snook: 2 for 2, 3 BB, HR, 4 R, 4 RBI
Amaya Johnson: 3 for 3, 2 BB, 4 R, 4 RBI, 2 SB
Evie Snow: 2 for 2, BB, HR, 3 R, 5 RBI
Avery Roesler: 2 for 5, 3B, 2 R, 3 RBI
Jordyn Stokes: 3 for 4, BB, 4 R, 2 RBI
Olivia Brown: 1 for 2, BB, 2B, 3 R, 3 RBI
Eva Martins: 1 for 2, 3 BB, 2B, R, 2 RBI, SB
Bri Reyes: 1 for 1, 2 BB, 3 R
Brielle Contreras: 1 for 4, HBP, R, RBI
Lily Brewer: 2 BB, R, SB
Kassidy Morgenroth: 2 BB
Caroline Mehring: SB
Mountlake Terrace top pitching stats:
Amaya Johnson: 2 IP, H, 2 R, 0 ER, 3 BB, 6 K
Charlotte Snook: 3 IP, H, 0 R, 0 BB, 7 K
Records: Mountlake Terrace 1-0; Ingraham 0-2
Mountlake Terrace next game: vs Roosevelt; Monday, March 16; 6:30 p.m. at Mountlake Terrace High School
Edmonds-Woodway defeated Highline 17-4
Edmonds-Woodway top offense stats:
Ellie Alderson: 3 for 3, BB, 3B, HR, 3 R, 3 RBI, SB
Alyssa Hsu: 2 for 2, BB, HR, 2 R, 5 RBI
Olivia Jones: 2 for 3, BB, 3 R, 2 RBI
Bella Swanson: 2 for 4, 3B, R, RBI
Helena Marsh: 1 for 2, HBP, BB, 2 R, RBI
Amari Davidson-Lee: 1 for 2, 2 BB, R
Madeline Jones: 1 for 4, R, SB
Audrey Sommer: HBP, 2 BB, 3 R, RBI
Noa Gillespie: BB, R
Edmonds-Woodway pitching stats:
Helena Marsh: 5 IP, 4 H, 4 R, 2 ER, 5 BB, 13 K
Records: Edmonds-Woodway 1-0; Highline 0-1
Edmonds-Woodway next game: vs Cascade; Monday, March 16; 4 p.m. at Phil Johnson Ballfields in Everett
Baseball
Tuesday March 10
Seattle Prep defeated Mountlake Terrace 6-5
Mountlake Terrace offense stats:
Cian Harney: 1 for 3, 2 R
Will VanDeMark: 2 for 4
Jack Gripentrog: 1 for 3, BB, R, RBI
Max Faast: 1 for 1, RBI
Owen Meek: BB, R
Charlie Schofield: BB, R
Kala Celms: RBI
Tristan Wexler: 2 BB
Porter August: BB
Mountlake Terrace top pitching stats:
Layton Rongholt: 2.2 IP, 0 H, 0 R, BB
Records: Seattle Prep 1-0; Mountlake Terrace 0-1
Mountlake Terrace next game: at Garfield; Friday, March 13; 3:45 p.m.
Boys Soccer
Tuesday March 10
Newport defeated Lynnwood 5-0
No details reported
Records: Newport 1-0; Lynnwood 0-1
Lynnwood next game: vs North Creek; Friday, March 13; 7:30 p.m. at Lynnwood High School
Wednesday, March 11
Redmond defeated Meadowdale 6-2
Meadowdale goals:
Caleb Angeles
Caleb Waddel
Records: Redmond 1-0; Meadowdale 0-1
Meadowdale next game: vs Mountlake Terrace; Tuesday, March 17; 7:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Bothell defeated Mountlake Terrace 2-0
No details reported
Records: Bothell 1-0; Mountlake Terrace 0-1
Mountlake Terrace next game: at Bishop Blanchet; Saturday, March 14; 2:30 p.m.
