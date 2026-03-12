Thursday, March 12, 2026
Sports

High school sports roundup: March 10-11, 2026

By
Steve Willits

Girls Softball

Tuesday, March 10

Lynnwood defeated Ingraham 15-6

Lynnwood sophomore Kennedy Fane (11) delivers a pitch on her way to 21 strikeouts in a 15–6 victory over Ingraham on Tuesday, March 10, 2026 at Lynnwood High School. (Photos by Andrew Robinson)
Lynnwood junior Lilith Hague (9) hits an RBI single to score sophomore Kennedy Fane.
Lynnwood junior Lanah Palumbo (4) drives a ball just foul down the first-base line.
Lynnwood freshman Autumn Hansen (8) rounds third and heads home on a hit by Kennedy Fane.
Lynnwood sophomore Emma McGuire (10) reaches first safely as a throw pulls the first baseman off the bag.
The Lynnwood Royals pose for a photo to celebrate their victory.

No details reported

Records: Lynnwood 1-0; Ingraham 0-1
Lynnwood next game: at Mariner; Friday, March 13; 4 p.m.

Wednesday March 11

Mountlake Terrace defeated Ingraham 26-2

Mountlake Terrace top hitting stats:
Charlotte Snook: 2 for 2, 3 BB, HR, 4 R, 4 RBI
Amaya Johnson: 3 for 3, 2 BB, 4 R, 4 RBI, 2 SB
Evie Snow: 2 for 2, BB, HR, 3 R, 5 RBI
Avery Roesler: 2 for 5, 3B, 2 R, 3 RBI
Jordyn Stokes: 3 for 4, BB, 4 R, 2 RBI
Olivia Brown: 1 for 2, BB, 2B, 3 R, 3 RBI
Eva Martins: 1 for 2, 3 BB, 2B, R, 2 RBI, SB
Bri Reyes: 1 for 1, 2 BB, 3 R
Brielle Contreras: 1 for 4, HBP, R, RBI
Lily Brewer: 2 BB, R, SB
Kassidy Morgenroth: 2 BB
Caroline Mehring: SB

Mountlake Terrace top pitching stats:
Amaya Johnson: 2 IP, H, 2 R, 0 ER, 3 BB, 6 K
Charlotte Snook: 3 IP, H, 0 R, 0 BB, 7 K

Records: Mountlake Terrace 1-0; Ingraham 0-2
Mountlake Terrace next game: vs Roosevelt; Monday, March 16; 6:30 p.m. at Mountlake Terrace High School

Edmonds-Woodway defeated Highline 17-4

Edmonds-Woodway top offense stats:
Ellie Alderson: 3 for 3, BB, 3B, HR, 3 R, 3 RBI, SB
Alyssa Hsu: 2 for 2, BB, HR, 2 R, 5 RBI
Olivia Jones: 2 for 3, BB, 3 R, 2 RBI
Bella Swanson: 2 for 4, 3B, R, RBI
Helena Marsh: 1 for 2, HBP, BB, 2 R, RBI
Amari Davidson-Lee: 1 for 2, 2 BB, R
Madeline Jones: 1 for 4, R, SB
Audrey Sommer: HBP, 2 BB, 3 R, RBI
Noa Gillespie: BB, R

Edmonds-Woodway pitching stats:
Helena Marsh: 5 IP, 4 H, 4 R, 2 ER, 5 BB, 13 K

Records: Edmonds-Woodway 1-0; Highline 0-1
Edmonds-Woodway next game: vs Cascade; Monday, March 16; 4 p.m. at Phil Johnson Ballfields in Everett

Baseball

Tuesday March 10

Seattle Prep defeated Mountlake Terrace 6-5

Mountlake Terrace offense stats:
Cian Harney: 1 for 3, 2 R
Will VanDeMark: 2 for 4
Jack Gripentrog: 1 for 3, BB, R, RBI
Max Faast: 1 for 1, RBI
Owen Meek: BB, R
Charlie Schofield: BB, R
Kala Celms: RBI
Tristan Wexler: 2 BB
Porter August: BB

Mountlake Terrace top pitching stats:
Layton Rongholt: 2.2 IP, 0 H, 0 R, BB

Records: Seattle Prep 1-0; Mountlake Terrace 0-1
Mountlake Terrace next game: at Garfield; Friday, March 13; 3:45 p.m.

Boys Soccer

Tuesday March 10

Newport defeated Lynnwood 5-0

Lynnwood senior Henrry Torres-Hernandez (11) breezes past two Newport defenders on Tuesday, March 10, 2026 at Lynnwood High School. (Photos by Andrew Robinson)

 

Royals junior Gustavo Aguilera-Torres (GK, 1) comes out of the box to stop the Knight attack.
Lynnwood junior Alex Bromley (8) wins the ball from a Newport player.
Lynnwood junior Kai O’Brien (6) changes direction to shake a Newport player.
Lynnwood freshman Hamody Alzeer (3) controls the ball with a Newport player right on his heels.
Royals junior Kaue Basso De Souza Machado (4) advances the ball upfield.
The Lynnwood Royals regroup at halftime.
Lynnwood junior Omar Somom battles a Newport player for possession.
Lynnwood junior Vladyslav Tarasiuk (9) watches his shot sail wide.

No details reported

Records: Newport 1-0; Lynnwood 0-1
Lynnwood next game: vs North Creek; Friday, March 13; 7:30 p.m. at Lynnwood High School

Wednesday, March 11

Redmond defeated Meadowdale 6-2

Meadowdale goals:
Caleb Angeles
Caleb Waddel

Records: Redmond 1-0; Meadowdale 0-1
Meadowdale next game: vs Mountlake Terrace; Tuesday, March 17; 7:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Bothell defeated Mountlake Terrace 2-0
No details reported

Records: Bothell 1-0; Mountlake Terrace 0-1
Mountlake Terrace next game: at Bishop Blanchet; Saturday, March 14; 2:30 p.m.

